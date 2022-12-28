Дефіцит в енергосистемі зріс через зупинку деяких атомних блоків, області отримали ліміти – Укренерго

На середу, 28 грудня, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі зріс внаслідок зупинки деяких блоків електростанцій через обстріл росіянами газової інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас завдяки потеплінню вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

"Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", – зазначають в регуляторі.

За останні три місяці енергосистема України перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян, внаслідок яких об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.

"Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно", – додали в компанії.

Економічна правда