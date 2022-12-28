У G7 очікують активнішої участі МВФ у фінансовій допомозі Україні – Марченко

У "Великій сімці" (G7) очікують активнішого залучення МВФ у 2023 році щодо питання фінансової підтримки України. Але говорити про обсяг нової програми та її умови поки що зарано.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Звичайно, розділення відповідальності - це ключове питання, яке зараз стоїть. У мене буквально перед інтерв'ю з вами була остання у цьому році зустріч міністрів фінансів G7, керівництва МВФ і Світового банку. Ключовий меседж, який зараз лунає від наших партнерів, - вони хочуть іншої залученості МВФ", - сказав міністр.

"Ви кажете, що Штати хотіли б більшої залученості ЄС. І тут я розумію, чому європейська система прийняття рішень була більш складною, ніж, наприклад, американська. Треба погодження 27 країн, там механіка інша.

Зараз же звучить сигнал про те, що МВФ має в наступному році допомогти Україні. Це звучить від кожної країни "Великої сімки", від керівництва цих країн. Вони як одні з ключових акціонерів вбачають у цьому роль МВФ", - додав він.

При цьому Марченко зазначив, що зараз усі зусилля та увага спрямована на виконання Моніторингової програми МВФ.

"Ми бачимо роль ЄС у наступному році - 18 млрд євро, ми знаємо, що США планують надати $9,9 млрд на 9 місяців, є розуміння щодо інших менших країн, що саме може бути надано. А зараз запитують роль МВФ у цьому процесі, і тут тиск досить високий на керівництво фонду. Ми, своєю чергою, готові до будь-якого розвитку подій", - резюмував він.

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Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), яку остаточно затвердив МВФ 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

Економічна правда