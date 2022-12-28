Податкова реформа зі зниженням ставок зараз матиме негативні наслідки – міністр фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зниження податків у рамках запланованої у Раді і ОП податкової реформи має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Перед запровадженням будь-яких змін потрібно оцінити їхні наслідки. І потім вже приймати рішення, чи здійснювати ці реформи, чи ні. Якщо реформи адекватні і спрямовані на покращення суспільного життя і блага в цілому всього суспільства України, а не конкретних бізнесів чи конкретних громадян, вони мають право на існування. І навіть наші партнери не будуть заперечувати цьому.

Але якщо ці реформи передбачають формування популярної суспільної думки та підтримки, незважаючи на ціну питання для іншої категорії громадян, то у мене на такі пропозиції є власна думка. Вона формується моїм мандатом як міністра фінансів", - зауважив міністр.

"МВФ не потрібно нічого продавати. Їх цікавить лише одне: маєте можливість це робити - робіть. Ціна питання - скільки? Якщо ціна питання, яку ви можете об'єктивно перекрити за рахунок інших джерел, ніхто не буде заперечувати.

А відповідь на кшталт про фінансовий або економічний рай, який буде сформовано після реформи, що дозволить це питання потім якось перекрити, вона не влаштує МВФ. В них є достатньо велика і широка експертиза співпраці з країнами, які проходили такі рішення. І тому їх турбує лише одне - які компенсатори, яким чином це питання буде перекрито. Більш нічого", - додав Марченко.

Він підкреслив, що податкова реформа зі зниженням ставок зараз матиме негативні наслідки.

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"Наслідки очевидні для нас, і досвід інших країн показує, що цього краще не робити. Якщо хтось думає, що у нас є якісь унікальні експертизи або наша економіка якась суперунікальна, або деякі податкові експерти та макроекономісти мають якісь візіонерські рішення, то я хочу застерегти всіх від такого роду думок.

Це вже було, це вже проходили, наслідки очевидні, в тому числі для України, і в Україні це вже було", - наголосив міністр.

Він допускає, що може скластися ситуація, що післявоєнній Україні буде потрібна абсолютно протилежна реформа ніж та, яку обговорюють зараз.

"І я не впевнений, що ми зараз будемо готові про це говорити. Тому що я не знаю, яку післявоєнну країну ми отримаємо, умовно кажучи, скільки власного ресурсу у нас при цьому буде, щоб країна жила і розвивалася", - резюмував Марченко.

Нагадаємо:

Оновлена концепція податкової реформи ("10-10-10"), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Детальніше про оновлену концепцію податкової реформи "10-10-10" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податок на готівку та гарантія відшкодування ПДВ: реформа "10-10-10" знову на порядку денному. Що там нового?

Економічна правда