Київ невдовзі зможе повернутися до планових графіків відключень світла – Yasno

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, найближчим часом столиця може повернутися до графіків відключень.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Перш за все, колеги бачать, що ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Відключення стають більш прогнозованими, завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте", - написав Коваленко.

"Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят.

Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо - не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло", - закликав він.

За його словами, додатково до будинків, які відключаються централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно.

Крім цього, міська влада Києва отримала 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків.

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Щоб отримати таку компенсацію, ОСББ/ЖБК мають звернутися до районних адміністрацій із заявою та пакетом документів, пояснив Коваленко.

"І це буде справді хорошою інвестицією і проявом піклування, бо від таких генераторів можна заживити водяні насоси, ліфти чи іншу техніку", - резюмував він.

Нагадаємо:

На середу, 28 грудня, дефіцит електроенергії в українській енергосистемі зріс внаслідок зупинки деяких блоків електростанцій через обстріл росіянами газової інфраструктури.

Економічна правда