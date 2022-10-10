Новини 10 жовтня: віялові відключення через удари РФ, Україна припиняє експорт електроенергії

Про віялові відключення. Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень.

Внаслідок ракетних обстрілів росіян по території України віялові відключення застосовуватимуться у чотирьох областях України та столиці.

У Київській області та самій столиці внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.

Про експорт електроенергії. Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Про інфляцію. Інфляція в Україні у вересні відносно серпня зросла на 1,9% а у річному вимірі зросла до 24,6%.

Про обмеження споживання електрики. Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження.

Про витрати РФ на атаки по Україні. Масовані обстріли росіян по всій території України 10 жовтня коштували окупантам близько 400-700 млн доларів.

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