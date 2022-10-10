У Києві та області розпочалися віялові відключення – Кличко

У Київській області та самій столиці внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", – заявив Кличко.

За його словами, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Довідка. Графік аварійних відключень (ГАВ) – те саме, що люди називають "віяловими" відключеннями. До цього заходу вдаються, коли не вистачає ресурсу внутрішньої генерації, імпорту та аварійної допомоги із сусідньої енергосистеми.

Графіки аварійних відключень вводяться примусово за командою диспетчерів, щоб уникнути повного відключення від енергопостачання великого регіону або запобігти автоматичному та неконтрольованому знеструмленню регіону.

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Відключаючи частину споживачів на певний час, диспетчери зберігають цілісність енергосистеми та забезпечують її операційну безпеку.