Українців закликають обмежити споживання електрики ввечері – це зменшить потребу у відключеннях

Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження.

Про це повідомив голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж", – написав Тимошенко.

"Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики", – написав Герус. "У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані "віялові відключення")".

Він пояснив, що вечірній пік споживання пов’язаний із споживанням домогосподарств. Відтак використання меншої кількості електроенергії "суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях".

Герус навів перелік найбільш енерговитратних приладів: електрообігрівачі, бойлери, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, лектрочайник (кавоварка), праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосмок, комп’ютер та телевізор.

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