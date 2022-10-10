Віялові відключення будуть в чотирьох областях та Києві – Шмигаль

Внаслідок ракетних обстрілів росіян по території України віялові відключення застосовуватимуться у чотирьох областях України та столиці.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.

Він наголосив, що за попередньою інформацією більшість об'єктів енергетичної інфраструктури може бути відновлено вже сьогодні, частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові.

Наразі введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Прем’єр повторно закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", – повідомив прем’єр.