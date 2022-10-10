Росіяни витратили на атаки по Україні 10 жовтня $400-700 мільйонів – Forbes

Масовані обстріли росіян по всій території України 10 жовтня коштували окупантам близько 400-700 млн доларів.

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Росія за 10 жовтня випустили по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники станом на 17:00. Українські війська збили понад половину ракет — 43 штуки та 13 БПЛА.

Широкий діапазон вартості зумовлений тим, що поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося про типи ракет, які було випущено: Х-101, Х-555, Калібр, Іскандер, С-300, Торнадо-С.

Оціна у 400-700 млн дол припускає, що більшість ракет, які влучили, є дорогими і високоточними Х-101 та ракетами з тактичною дальністю (С-300, Торнадо-С), а решта була спрямована на перевантаження ППО.

Для розрахунку вартості цих ракет видання використовувало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол. Загальна вартість всіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів.

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Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів. В результаті російської атаки 6 людей загинули та 50 постраждали.

Вибухи також лунали в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.

За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.