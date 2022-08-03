Новини 3 серпня: помилкові виплати у єПідтримці, Китай блокує імпорт з Тайваню

Про гроші. Серед українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати

Про Пелосі. Китай заблокував імпорт цитрусових і риби з Тайваню, як помсту на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, блокування імпорту чіпів поки не розглядали

Про мита. В Україні можуть запровадити додатковий митний збір, наразі в уряді обговорюють концепцію. Зокрема, вона передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

Про ЗАЕС. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю Міжнародного агентства з автономної енергетики – на станції порушені всі можливі принципи безпеки

Про валюту. Наприкінці липня НБУ дозволив українцям купувати безготівковий долар в межах еквівалента 50 тисяч грн на місяць з подальшим розміщенням валюти на депозит. ЕП дізналася, хто вже пропонує таку послугу та порівняла відсотки, курси та комісії в різних банках

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Чим відрізняється робота у воєнний та мирний час і що робити, аби захистити себе від зловживань на роботі?

Долар падає. Що відбувається?

На початку серпня курс гривні в обмінниках суттєво виріс відносно долара та євро, наближаючись до офіційного від НБУ. Що стало причиною такого розвороту і чи продовжиться зміцнення гривні.