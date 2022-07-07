Новини 7 липня: ринки реагують на відставку Джонсона, міжнародні резерви України знижуються

Про нафту. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ - після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Про імпорт. Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту - для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі.

Про Джонсона. Курс фунта стерлінгів зміцнився на 0,6% до $1,1994, а біржовий індекс FTSE 250 зріс на 0,9% на тлі новин про відставку глави британського уряду Бориса Джонсона.

Про безвіз. Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яку називають "митним безвізом" – уряд очікує, що міжнародне застосування розпочнеться наприкінці цього року

Про резерви. За підсумками червня міжнародні резерви України знизились на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів США.

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Співзасновник Uklon Сергій Смусь: Водіїв стало більше, ніж було до війни, а замовлень – менше

Як водії сервісу евакуйовували людей з окупованих територій, наскільки впали доходи компанії в перші місяці війни та як Збройні сили України впливають на відновлення ринку таксі.

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Між цінностями та грошима Росії: хто з найцінніших світових брендів вляпався

Чотири місяці війни показали, чи були зобов’язання світових брендів справжніми, чи залишилася їхня репутація недоторканою. Хто з них досі вагається і зазнає втрат?