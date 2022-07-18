Новини 18 липня: МВФ погіршує прогнози для економіки, Газпром шукає виправдання газовому шантажу

Про прогнози. Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Про шантаж. Російський "Газпром" оголосив про форс-мажор щодо постачання газу в Європу принаймні одному великому клієнту. Зокрема, таке повідомлення отримала німецька газова компанія Uniper, яка є найбільшою компанією-імпортеркою газу з РФ у Німеччині

Про НБУ. В урядовий законопроєкт №7429 про зміни до держбюджету-2022 внесли правку, що НБУ має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.

Про бізнес з РФ. Суд наклав арешт на заклади громадського харчування та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Алєксандра Орлова, що, зокрема, володіє столичним комплексом Queen

Про газ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підписала в Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Угода містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

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Чого не вистачає Україні, щоб пройти зиму, та на що готова піти Росія

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Уряд хоче, щоб НБУ друкував ще більше грошей та ще і щороку. Чим це загрожує?

Міністерство фінансів знайшло джерело додаткових надходжень. Нацбанк зобов'яжуть оперативно повертати в бюджет виплачені відсотки за державними облігаціями, друкуючи нові мільярди.