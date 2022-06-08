Новини 8 червня: чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина в Анкарі, Мегабанк виводять з ринку

Про деблокаду портів. На зустрічі в Анкарі між представниками Росії та Туреччини не було досягнуто конкретних домовленостей – тепер Україна чекає на комунікацію між українською та турецькою сторонами.

Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань. Відсутність довіри до Росії слід компенсувати військовим елементом, зокрема наявністю мандату на відкриття вогню, якщо росіяни спробують перешкоджати руху конвоїв.

Про Мегабанк. Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Про російські активи. Столична прокуратура за ініціативи Служби безпеки України заарештувала та передала в АРМА 2 млрд грн активів української "дочки" компанії, яка входить до девелоперського бізнесу "ЛРС" російського олігарха Андрєя Молчанова.

Про крадіжки. Окупаційні війська Росії почали вивозити зерно із Мелітополя потягами і це є свідченням того, що вони мають намір якнайшвидше залишити окуповане місто.

Про інфляцію. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець цього року - квітневий прогноз передбачав 15%.

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Вони "приземляють" 99% дронів: історія створення української антидрон-рушниці

Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають антидронові рушниці. Уже п'ятий рік їх в Україні виробляє компанія Kvertus, яку створив луганчанин Андрій Знайченко.