У Путіна відреагували на оголошення Moody’s про дефолт Росії

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив про суперечність між заявою Moody's про те, що пропущена виплата купона по євробондах РФ є дефолтом, і більш ранньою заявою агентства про відкликання рейтингів РФ через санкції.

Про це пише "Интерфакс".

"Щодо Moody's, вони нещодавно зовсім відмовилися взагалі якось рахувати нашу країну. Якщо ми правильно розуміємо, вони відмовилися від рейтингування нашої країни.

Чи означає це, що Moody's відновила процес рейтингування? Агентство, напевно, має нам пояснити", - сказав Пєсков на брифінгу.

Він стверджує, що можливість судитися із західними фінансовими інститутами через блокування купонних платежів стала предметом для глибокого аналізу для російських юристів та фінансових відомств - вони вже вивчають це питання.

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Рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт Росії внаслідок того, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігації на суму 100 мільйонів доларів.

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

У Кремлі ж не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту щодо валютних боргових зобов'язань.

Росія провела свої останні платежі на суму 234,85 млн доларів за зовнішнім боргом у рублях, що може означати невиконання зобовʼязань і, як наслідок, дефолт.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатитирублями.

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Економічна правда