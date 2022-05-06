"Челсі" близький до угоди про продаж, про неї можуть офіційно оголосити в п'ятницю – Bloomberg
ФК "Челсі" Романа Абрамовича близький до підписання угоди про продаж із консорціумом на чолі з мільярдером Тоддом Боелі, про угоду можуть офіційно оголосити вже в п'ятницю.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Угода про продаж стане першим кроком для консорціуму для отримання контролю над переможцями Ліги чемпіонів минулого сезону, пише агентство.
Угоду мають погодити уряд Британії та Англійська прем'єр-ліга.
Представники консорціуму і клубу не відразу відповіли на запити Bloomberg про коментарі.
При цьому, сума угоди наразі невідома, але вона, безперечно, перевершить колишній рекорд "Манчестер Юнайтед", за який у 2005 році Глейзери заплатили понад 700 млн фунтів стерлінгів.
Перед цим у четвер представник Абрамовича спростував повідомлення ЗМІ про те, що він начебто підняв ціну за клуб та що начебто вимагає повернути 1,5 млрд фунтів боргу.
"Наміри пана Абрамовича щодо передачі коштів від продажу "Челсі" на благодійність не змінилися.
Пан Абрамович не просив повернути йому будь-яку позику - такі припущення є абсолютно неправдивими - як і припущення, що пан Абрамович підвищив ціну за клуб в останню хвилину", - йдеться у заяві речника Абрамовича на офіційному сайті "Челсі".
До консорціуму, який, найімовірніше, купить клуб, крім Боелі входять інвесткомпанія Clearlake Capital, швейцарський бізнесмен Хансйорг Вісс і американський бізнесмен Марк Волтер.
Боелі та Волтер - співвласники бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс".
Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.
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Економічна правда
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