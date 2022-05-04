Продаж "Челсі" може зірватись: Абрамович хоче повернути 1,5 мільярда фунтів, які дав клубу у борг
Олігарх Роман Абрамович намагається реструктуризувати угоду з продажу ФК "Челсі" так, щоб кошти, видані клубу через материнську компанію Fordstam Limited, були повернуті - у зв'язку з цим угода про продаж під загрозою зриву.
Про це пише Sky Sports із посиланням на джерела.
За даними видання, під продаж ФК "Челсі" урядом Великої Британії видана спеціальна ліцензія, термін дії якої закінчується 31 травня.
Зазначається, що якщо продаж клубу не завершиться до того часу, можливий варіант із припиненням діяльності клубу.
Клуби Прем'єр-ліги зберуться 8 червня, щоб затвердити учасників АПЛ на наступний сезон - відповідно, аби взяти участь у наступному сезоні АПЛ, "Челсі" має отримати ліцензію до 8 червня.
При цьому, за даними джерел, британський уряд знає про ініціативу Абрамовича тп дотримується тієї ж позиції, що й раніше: Абрамович не повинен отримати жодних грошей у результаті продажу клубу.
Видання нагадує, що два місяці тому олігарх офіційно заявив про продаж клубу та про те, що не буде вимагати погашення боргу.
За даними Sky Sports, консорціум на чолі з американським бізнесменом Тоддом Болі є фаворитом на покупку "Челсі", але уряд не дозволить здійснити продаж, якщо не буде повністю впевненим, що Абрамович не отримає жодних доходів.
ФК "Челсі" та Абрамович відмовились від коментарів виданню.
Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.
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Економічна правда
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