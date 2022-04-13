День заморожених активів, інфляції та дефіциту: підсумки економічного фронту 13 квітня

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Накладені з моменту російського вторгнення в Україну санкції проти Росії продовжують забирати в РФ іноземні товари – від курток за 15 тисяч євро до сировини для плавлених сирків.

Агресор вже не приховує, що економіка країни впаде, а інфляція суттєво злетить. Та й приховати це було б складно, адже щоразу нові й нові галузі повідомляють про відсутність поставок, дефіцити та високі ціни.

Україна продовжує боротися за те, аби держава-агресор отримала жорстке покарання за звірства в Бучі, Маріуполі та інших українських містах, де побували росіяни. І Україна точно не одна, адже серед блоку підтримки – Литва, чий президент Гітанас Наусєда у ході візиту до Києва публічно закликав ЄС негайно запровадити повне ембарго проти РФ та санкції проти всіх російських банків.

Нові дефіцити, арешти та пусті непотрібні вагони для експорту – нагадуємо, як страждала економіка агресора 13 квітня.

Мільярди арештованого майна

Сьогодні відразу з декількох юрисдикцій повідомлялося про блокування російських активів. Ба більше, приєдналися навіть традиційно офшорні зони, і разом острів Джерсі, Франція та Нідерланди вже заморозили понад 30 млрд доларів російського походження.

Так, Франція відзвітувала про 23,7 млрд євро, заморожених через вторгнення Росії в Україну. Проте така велика сума зумовлена передусім наявністю коштів Центробанку РФ, який у Франції зберігав 22,8 млрд євро.

Крім того, заморожено було 33 об’єкти нерухомості на 573,6 мільйона євро, банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів євро і три твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Вслід за Францією про свої санкційні успіхи звітує Нідерланди: наразі в країні заморжено вже 600 млн євро російських активів.

Також у середу про блокування 7 млрд доларів російських активів повідомив офшорний острів Джерсі, що знаходиться в юрисдикції Британії. При цьому вся сума заблокована з рахунків та майна Романа Абрамовича.

Пусті вагону без експорту

З кожним днем ситуація з російською зовнішньою торгівлею стає дедалі гіршою. Їм вже заборонили імпортувати алкоголь, дорогий одяг, золоті прикраси і але цей перелік можна продовжувати довго. До нього Британія сьогодні додала такі позиції як чавун та сталь, квантові технології та передові матеріали.

Експортні обмеження також щоразу стають більш жорсткими, і Росії вже відрізали доходи від вугілля та деревини.

Тож тепер агресор має у простої понад 150 тис порожніх залізничних вагонів через зміну напрямів вантажопотоків. Це викликано санкціями, через які відбулася переорієнтація на інші ринки, що створило тисячі незатребуваного транспорту.

Тим часом Аргентина та Чилі призупинили постачання в Росію літієвої руди, критично необхідної для технологічного розвитку автопрому, авіабудування, металургії, мікроелектроніки, хімії та інших галузей. Сама Росія власного видобутку літію не має, і ці країни – серед найбільших чотирьох постачальників разом із Китаєм та Болівією. Причому наразі сировина до РФ надходить лише з останньої. У РФ навіть назвали проблему, що склалася, "гігантською", то без Болівії літієвої сировини брати буде ніде.

Та й нафтотрейдери продовжують цуратися кривавої російської нафти, і цього разу відмовитися від неї до кінця року вирішив найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group. Обсяги продажу російської нафти у другому кварталі і так значно скоротяться через зменшення контрактних зобов'язань.

Міжнародне енергетичне агентство навіть прогнозує, що падіння видобутку нафти в РФ через санкції у квітні становитиме 1,5 млн барелів на добу, а у травні - 3 млн барелів.

Дефіцитне комбо та дорога інфляція

У продовження того, що РФ визнала своє цьогорічне падіння ВВП на рівні 10%, агресор порахував можливу річну інфляцію. Там вважають, що в річному вимірі вона становитиме від 17% до 20%, хоча лише за березень 2022 року ціни в Росії зросли на 7,61%.

Проте ціни на книги вже мають всі шанси зрости на 25-30% через дефіцит фарб для друку, як не дивно, через ті ж санкції. Зараз постачальники фарб для книгодруку кажуть, що вже працюють зі складу, бо постачальники відмовляються від контрактів. Запасів вистачить на два місяці, якщо тільки не вдасться знайти партнерів у Китаї.

Хоча друкувати книги може не бути на чому. Дефіцит крейдованого паперу в Росії, спричинений санкціями ЄС, становитиме 40%. Цей папір використовується для друкарства і переважно імпортується з-за кордону, а на Європу припадає 70% поставок. На ньому надрукована майже третина книг, що випускаються в Росії.

Ще один дефіцит, який загрожує агресорові – це дефіцит фосфатів, який може призвести не лише до подорожчання продуктів харчування, а й до погіршення їхньої якості. Це також завдяки санкціями, алде російські підприємства просто не можуть поставити потрібні компоненти з-за кордону.

При цьому російська харчова промисловість майже повністю залежить від імпорту, який становить 95% поставок цієї продукції, а середньорічні обсяги постачання фосфатів, монофосфатів та фосфатних сумішей до Росії перевищують 30 тисяч тонн.

Фосфати використовуються при виробництві м’ясної продукції (шинки, ковбасі), солодощах, плавлених сирках, солодких газованих напоях тощо.

Без закордонної кави, презервативів та інтернет-магазинів

Після того, як дві найбільші платіжні системи світу Visa та MasterCard відмовилися обслуговувати російських клієнтів, росія почала шукати інші шляхи забезпечення безготівкових оплат. Однією з можливостей обходити санкції вбачалися картки китайської UnionPay. Випуск віртуальних карток серед росіян виріс щонайменше в 10 разів.

Втім, як виявилося, громадянам країни-агресора це не допомогло. Іноземні інтернет-магазини та онлайн-сервіси блокують транзакції з російських карток, незважаючи на те, що санкції прямо не забороняють проводити такі платежі.

У своїй же власній країні росіянам скоро не залишиться, що купувати. Ще дві компанії оголосили про вихід з російського ринку. Італійський виробник кави Lavazza призупиняє всю діяльність в РФ. А британська Reckitt Benckiser Group ­– виробник миючого засобу Vanish, таблеток Strepsils, презервативів Durex та ще десятка відомих повсякденних брендів – передає російський бізнес з 1,3 тис працівників місцевому керуючому.