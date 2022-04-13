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Інфляція в Росії може становити 20% – голова Рахункової палати

Середа, 13 квітня 2022, 14:44 - Економічна правда

Інфляція в Російській Федерації за підсумками 2022 року може становити від 17% до 20%.

Про це повідомив голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

Очікується, що нові прогнози центробанк Росії та мінекономрозвитку представлять у квітні. Відповідно до опитування аналітиків, проведеного Банком Росії на початку березня, річна інфляція у грудні поточного року становитиме 20%, наступного року – 8%, а у 2024 році сповільниться до 4,8%.

Раніше Росстат опублікував підсумки спостережень за споживчими цінами у Росії за березень 2022 року. Загалом за місяць ціни в Росії зросли на 7,61%.

Продовольство у березні подорожчало на 6,73%, з початку року – на 9,95%. Плодоовочева продукція – на 14,2% на місяць, на 28,6% з початку року.

За словами Кудріна, якщо санкції збережуться на нинішньому рівні, розбудова російської економіки потребуватиме близько 2 років.

Він додав, що розрахунки в російських рублях можливі лише із зацікавленими країнами, рубль втратив статус вільно конвертованої валюти.

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