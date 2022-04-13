Великий світовий нафтотрейдер припинить торгівлю російською нафтою

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Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір припинити торгувати російською нафтою до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представник компанії розповів, що обсяги продажу російської нафти у другому кварталі значно скоротяться через зменшення поточних контрактних зобов'язань. Компанія планує припинити торгівлю нафтою та нафтопродуктами з Росії до кінця 2022 року. Також компанія не укладатиме нових угод щодо російських енергоносіїв.

Vitol Group заявила про припинення торгівлі російською нафтою після того, як радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко звернувся до компанії та інших організацій із проханням припинити ділові відносини з російською видобувною галуззю, щоб перекрити грошовий потік, який допомагає фінансувати війну в Україні, зазначило видання.

Раніше BP, Shell і Exxon Mobil оголосили про припинення роботи в Росії та вихід із спільних підприємств з російськими компаніями.