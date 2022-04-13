У РФ друкарні скаржаться на дефіцит фарб: ціни на книги можуть зрости на 25-30%

У РФ друкарні скаржаться на дефіцит фарб для друку через санкції та відмову західних компаній працювати в Росії: ціни на книги можуть зрости на 25-30%.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

"Ми в принципі не розуміємо, що робитимемо. З сорока з лишком постачальників перший уже заявив, що замовлення, які зараз у вас, ми відвантажимо. Більше - ні", - заявила технічний директор компаній "Октопринт Сервіс" та "Хубергруп РУС" (входять до концерну hubergroup, який виробляє та постачає фарби та лаки для друку) Тетяна Клімова.

За її словами, якщо частина постачальників не відвантажить фарби за старими контрактами, складських запасів для друку книг вистачить на два місяці. Компанія шукає нових постачальників із Китаю, але на першому етапі вони не допоможуть уникнути дефіциту.

Заступник гендиректора АТ "Перша зразкова друкарня" Ігор Полтавцев упевнений, що через нові санкції очікується серйозне підвищення цін у виробництві книг. За оцінкою директора видавництва "Росмен" Бориса Кузнєцова, зростання цін за рік буде 25-30% як мінімум, вже зараз видавці підняли ціни від 5% до 15%.

Нагадаємо:

Дефіцит крейдованого паперу в Росії, спричинений санкціями ЄС, становитиме 40%: такий папір використовується для друкарства і переважно імпортується з-за кордону, а на Європу припадає 70% поставок.

Економічна правда