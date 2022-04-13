В офшорній зоні Джерсі заблокували активи Абрамовича на 7 мільярдів доларів

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Понад 7 мільярдів доларів, що належать Роману Абрамовичу, були заморожені владою в офшорній зоні острову Джерсі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву місцевого уряду в середу.

Відповідну постанову видав Королівський суд Джерсі. Крім того, правоохоронці провели обшук у приміщенні, яке може бути пов’язане з олігархом.

Минулого місяця Європейський Союз і Британія наклали на Абрамовича санкції на тлі обмеження фінансової свободи наближених до Путіна російських олігархів. Водночас Абрамовичу вдалося вберегтися від санкцій США. Одна з версій – його роль у перемовинах між РФ та Україною.

Західні санкції проти Абрамовича заморозили його активи, та поставили під питання майбутнє футбольного клубу "Челсі".

Як частина Нормандських островів, Джерсі має власний уряд, але належить до юрисдикції Британії. Джерсі тривалий час вважається "податковою гаванню" для олігархів, і внесений українським урядом до переліку офшорних зон.