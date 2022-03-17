Титульний спонсор "Челсі" хоче, щоб його логотип прибрали з форми якнайшвидше

Титульний спонсор ФК "Челсі" телекомунікаційна компанія Three, яка через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича призупинила з ним співпрацю, хоче, аби її логотип прибрали з форми якнайшвидше.

Про це пише The Athletic.

"Three були одними з низки партнерів клубу, які призупинили свою комерційну угоду після того, як власник Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії

Але "Челсі" змушений був залишити логотип компанії на передній частині своїх футболок, щоб відповідати умовам спеціальної ліцензії, яку клуб отримав від уряду на продовження діяльності", - пояснює видання.

При цьому, клуб не може випускати нові форми, оскільки на "Челсі" накладено суворі обмеження після рішення уряду заморозити активи Романа Абрамовича.

"Але "Челсі" міг би використовувати наклейку для покриття логотипу Three - так само, як німецький "Шальке" зробив після розірвання комерційної угоди з російською компанією "Газпром".

Three закликало "Челсі" знайти спосіб видалити свій логотип з футболок клубу "якнайшвидше", - додає The Athletic.

Речник Three сказав: "З обговорень з ФК "Челсі" ми розуміємо, що існують постійні проблеми з видаленням логотипу Three з футболок через проблеми з постачанням форми та ліцензійними обмеженнями".

"Ми попросили "Челсі" повернутися до вирішення цієї проблеми якомога швидше", - додав він.

За даними видання, згадка компанії уже була вилучена з усіх цифрових активів клубу.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Запроваджені санкції проти власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Титульний спонсор англійського футбольного клубу "Челсі" – телеком- та інтернет-провайдер Three – призупинив співпрацю з клубом після запровадження британських санкцій проти власника клубу Романа Абрамовича, логотип приберуть з футболок.

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Економічна правда