Не лише Абрамович з "Челсі": ще один російський олігарх продає футбольний клуб у Європі

Російський олігарх Валерій Ойф вирішив продати свою частку акцій у футбольному клубі "Вітесс" (Нідерланди). Ойф – основний акціонер клубу.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Також олігарх "негайно" покине наглядову раду. Причина такого рішення не зазначається. Утім, у заяві про це рішення розміщено прапор України.

"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я ухвалюю це непросте рішення в інтересах клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін.

Я мав особливий період, завжди відчував, що дуже пов’язаний з клубом і насолоджувався чудовими виступами. "Вітесс" у моєму серці", – заявив Ойф.

Британські та нідерландські ЗМІ пишуть, що Ойф є близьким другом та давнім соратником російського олігарха, власника "Челсі" Романа Абрамовича.

"Челсі" регулярно віддає в оренду "Вітессу" молодих і перспективних футболістів, аби ті набиралися досвіду.

З 2016 року Ойф входив до наглядової ради клубу "Вітесс", власником якого був російський бізнесмен Олександр Чигиринський. У травні 2018 року став власником "Вітесса", викупивши 99% акцій.

De Telegraaf повідомляє, що "Вітесс" коштує 20-25 млн євро.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

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Економічна правда