Новини 9 лютого: 500 гривень за бустер, інфляція, торгівля між Україною і РФ

Про 500 гривень за бустер. Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму виплат для вакцинованих громадян та вирішив перерахувати додаткові 500 гривень за бустерну дозу.

Про інфляцію. У січні інфляція в Україні становила 10% у річному вимірі – незмінно від темпів зростання цін за підсумками 2021 року.

Про торгівлю між Україною і РФ. Оборот зовнішньої торгівлі між Україною та Росією в 2021 році становив 12,3 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2020 роком на 22,8%.

Про ВВП. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2021 році становило 3,2%.

Про ДПЗКУ. Держаудитслужба проведе аудит Державної продовольчо-зернової корпорації, яка у січні не змогла виплатити 95 млн дол за кредитом китайському Ексімбанку.

Про пальне на АЗС. Пальне на автозаправних станціях далі швидко дорожчає, і лише з 8 на 9 лютого середня ціна зросла на 41 копійку.

Ексклюзиви ЕП

Ціни на АЗС ростуть шаленими темпами, Білорусь погрожує перекрити вентиль: до чого готуватися водіям

Ціни на пальне невпинно зростають другий місяць поспіль. Чому державне регулювання не стримує росту і що буде далі?

Спір за "головний банк країни": аргументи прихильників і противників купівлі банку "Укрпоштою"

За п'ять років безрезультатних спроб "Укрпошти" вийти на банківський ринок, обговорення цієї ідеї перемістилось з зали Верховної Ради до рівня Оксфордських дебатів в KSE. Які аргументи сторін в питанні яке обійдеться у 1,5 мільярди?