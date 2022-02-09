За вакцинацію бустером нарахують ще 500 гривень: коли отримати

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Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму виплат для вакцинованих громадян та вирішив перерахувати додаткові 500 гривень за бустерну дозу.

Про це відомо з засідання уряду 9 лютого.

Кошти можна буде отримати в межах програми єПідтримка з 14 березня. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, від COVID-19 вже вакцинувалося 50% дорослого населення.

Крім того, рішенням уряду збільшується строк дії рахунку для виплат, а також термін використання коштів з 4 місяців до 9 місяців.

Постанову схвалили з одноденним доопрацюванням.

Нагадуємо:

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.