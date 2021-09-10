Шмигаль про локомотиви Alstom для УЗ: Україна не підпише контракт без локалізації

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

Шмигаль розповів, що Україна і французька компанія Alstom підписали рамкову угоду, яка визначає умови співпраці - пізніше ці умови має закріпити контракт.

"Договір підписаний тільки рамковий", - сказав прем'єр.

"Без дотримання домовленостей по локалізації, звичайно, ніяких комерційних договорів, підписаних на інших умовах профільним міністерством, не буде , - запевнив Шмигаль, коментуючи репліку нардепа Дмитра Кисилевського, що Alstom не дотримуватиметься локалізації у 35%.

Нагадуємо:

У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Економічна правда