Французький Alstom готовий локалізувати в Україні до 35% виробництва електровозів – міністр

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

"Наприклад, що стосується контракту на поставку електровозів, Alstom готовий локалізувати в Україні до 35% виробництва і обслуговування. На початку обговорення Alstom планувала локалізувати близько 20% виробництва в Україні.

Ми зрозуміли, що цього було недостатньо. Це яскраве свідчення нашої готовності враховувати законний запит української влади", - сказав міністр.

За його словами, Франція повністю розуміє прохання президента України Володимира Зеленського, який хоче, щоб французькі компанії, які беруть участь в контрактах з Україною, розмістили значну частину своїх виробництв в Україні.

"Це цілком законна вимога, і ми вчинили відповідним чином", - додав Ле Мер.

Міністр сказав, що у Франції довга історія з Україною, і він сповнений рішучості відкрити нову главу цього довгого шляху з економічної точки зору.

"В Україні існує значна мережа французьких компаній: зараз в країні створено 160 французьких компаній, в яких працюють 30 тис чоловік. Це робить французькі компанії провідними міжнародними роботодавцями в Україні.

Ми також хочемо зміцнити наші зв'язки в дуже конкретних секторах: комунальні послуги з розподілом питної води, енергетика, інфраструктура і транспорт, такі як поїзди, охорону здоров'я і, звичайно ж, сільське господарство. У всіх цих сферах, я думаю, є можливості для поглиблення і розширення відносин", резюмував Ле Мер.

Французька машинобудівна компанія ALSTOM є одним зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним виконавчим директором компанії ALSTOM Анрі Пупар-Лафаржем перспективи співпраці в залізничній галузі.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, при цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.