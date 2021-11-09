Кубраков розповів, коли підпишуть контракт із Alstom на поставку 130 локомотивів
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що контракт із Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.
Про це він сказав під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".
"Сьогодні ми за ініціативи президента починаємо новий етап залізних змін - Нова Українська залізниця. Це велика частина "Великого будівництва", яка про робочі місця, про наповнення бюджету, про безпеку і комфорт укрїнців при пасажирських перевезеннях.
Це і про зміну підходів до розбудови інфраструктури", - сказав під час виступу прем'єр Денис Шмигаль.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, УЗ "вперше за 20 років у такому фокусі держави".
Він додав, що є два накази про підвищення тарифів - вони у цьому році додатково дадуть УЗ 2 млрд грн, у наступному - 12,3 млрд грн.
"УЗ вперше в цьому році вийшла на прибуткові показники. Не в рамках 1 місяця, а накопичувальним підсумком з початку року. Це той базис, з якого ми будем будувати нову залізницю", - сказав міністр.
Із наступного року починають програму перезавантаження парку вантажних вагонів.
"Рівень локалізації вантажних вагонів - більше ніж 95%. Всі підприємства, які задіяні в цьому ланцюжку, вони всі українські. Це 46 тисяч нових напіввагонів і зерновозів. Ця модель не запрацює без доступного лізингового механізму. Ми це теж закладаємо, ми плануємо це у бюджеті 2022 року", - розповів Кубраков.
Він додав, що контракт із французьким концерном Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.
"У нас вже є постанова уряду, підписано міжурядову угоду. Ми рухаємося у бік підписання реального контракту. Я впевнений: до кінця цього року його буде підписано", - запевнив Кубраков.
За його словами, французька сторона йде назустріч і "рухається у бік локалізації".
Також серед планів, за словами міністра, - електрифікація понад 500 км колій до 2024 року, проєкт швидкісного сполучення між Варшавою і Києвом (поїзди 250 км+), по Маріуполю ціль - поїзд, який буде їхати з Києва за 10 годин (це приблизно 3,5 млрд грн, планують почати будувати у 2022 році).
Нагадаємо:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.
У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.
Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.
Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.
Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.
У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.
Економічна правда
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