Кубраков розповів, коли підпишуть контракт із Alstom на поставку 130 локомотивів

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що контракт із Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.

Про це він сказав під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

"Сьогодні ми за ініціативи президента починаємо новий етап залізних змін - Нова Українська залізниця. Це велика частина "Великого будівництва", яка про робочі місця, про наповнення бюджету, про безпеку і комфорт укрїнців при пасажирських перевезеннях.

Це і про зміну підходів до розбудови інфраструктури", - сказав під час виступу прем'єр Денис Шмигаль.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, УЗ "вперше за 20 років у такому фокусі держави".

Він додав, що є два накази про підвищення тарифів - вони у цьому році додатково дадуть УЗ 2 млрд грн, у наступному - 12,3 млрд грн.

"УЗ вперше в цьому році вийшла на прибуткові показники. Не в рамках 1 місяця, а накопичувальним підсумком з початку року. Це той базис, з якого ми будем будувати нову залізницю", - сказав міністр.

Із наступного року починають програму перезавантаження парку вантажних вагонів.

"Рівень локалізації вантажних вагонів - більше ніж 95%. Всі підприємства, які задіяні в цьому ланцюжку, вони всі українські. Це 46 тисяч нових напіввагонів і зерновозів. Ця модель не запрацює без доступного лізингового механізму. Ми це теж закладаємо, ми плануємо це у бюджеті 2022 року", - розповів Кубраков.

Він додав, що контракт із французьким концерном Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.

"У нас вже є постанова уряду, підписано міжурядову угоду. Ми рухаємося у бік підписання реального контракту. Я впевнений: до кінця цього року його буде підписано", - запевнив Кубраков.

За його словами, французька сторона йде назустріч і "рухається у бік локалізації".

Також серед планів, за словами міністра, - електрифікація понад 500 км колій до 2024 року, проєкт швидкісного сполучення між Варшавою і Києвом (поїзди 250 км+), по Маріуполю ціль - поїзд, який буде їхати з Києва за 10 годин (це приблизно 3,5 млрд грн, планують почати будувати у 2022 році).

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.

У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Економічна правда