Укрзалізниця придбає 130 вантажних електротягів у французької Alstom

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У рамках ратифікованої Верховною Радою угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

1 липня ВР ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Францією щодо оновлення парку вантажних електротягів УЗ. Передбачається постачання 130 вантажних електротягів компанії "Alstom": 80 — двосистемних, і ще 50 — односистемних.

"В Україні наразі катастрофічна ситуація з електротягами. Більшість з них вироблені у проміжку 60–80-х років минулого століття, ступінь зносу — майже 90 %. Це призвело до того, що сам парк електротягів наповнений лише на 60 % від загальної потреби", – зазначив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури.

Завдяки цій угоді УЗ зможе оновити свій локомотивний парк за вигідними кредитними умовами. Загальна сума контракту 882,5 млн євро, з них 85 % (750 млн євро) — це кредитні кошти уряду Французької Республіки. Термін кредиту — 10 років.

У рамках угоди також передбачається локалізація виробництва в Україні на рівні 35 %, що планується закріпити у комерційному контракті. Також передбачається локалізоване обслуговування українськими компаніями та навчання працівників УЗ.

В Укрзалізниці пояснили, що двосистемні електротяги допомагають розв’язати проблему наявності різних системи електричного струму в мережі залізниці. Через це для перевезення вантажів з однією частини України в іншу УЗ вимушена замінювати локомотиви.

Нагадуємо:

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Економічна правда