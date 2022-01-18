Гетманцев вважає, що Україна може пройти рік без нової програми МВФ

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Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що Україна може пройти 2022 рік без нової програми МВФ попри заплановані 550 млрд грн виплат за держборгом.

Про це він розповів в етері телеканалу Рада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", – заявив він.

Гетманцев вважає, що Україна "повинна подискутувати умови цієї програми та укласти угоду на вигідних для нас умовах". При цьому він переконаний, що Україна до літа отримає два наступні транші в рамках чинної програми stand-by – 700 млн доларів кожен.

Зауважимо, що згідно графіку Міністерства фінансів Україна повинна виплатити 550,7 млрд грн на погашення та обслуговування державного боргу за чинними контрактами.

При цьому на тлі військової загрози з боку Росії українські єврооблігації стрімко падають в ціні, внаслідок чого активно зростає їхня дохідність. Це означає, що уряд може бути вимушений значно піднімати ставки за цінними паперами, аби запозичувати кошти.

Пік виплат за держборгом припадає на лютий 2022 року – доведеться сплатити 66,3 млрд грн, переважно за внутрішніми позиками. Натомість у вересні на уряд очікує пік за зовнішніми виплатами у 52,5 млрд грн, адже, зокрема, настане термін погашення українських єврооблігацій.

За останніми даними Мінфіну, на кінець листопада 36,8% держборгу України концентрується у гривні, ще 35,5% – у доларі США.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

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