Марченко: Не розглядаємо інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ

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Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної.

Про це в інтерв'ю ЕП сказав міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи те, що у червні закінчується чинна програма з МВФ.

"Ведуться (перемовини - ред.), але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної. Тому перед формуванням нового порядку дня співробітництва з МВФ важливо повноцінно виконати чинну програму", - зазначив міністр.

На питання, як можуть вплинути на співпрацю з МВФ заяви голови фінансового комітету ВР Гетманцева, що Україна може прожити цей рік без програми МВФ, і ми будемо продовжувати стримувати ціни на газ для населення, якщо вони будуть високі, Марченко відповів:

"Заяви політиків сприймається трішки по-іншому, ніж заяви офіційних осіб. Якби я це сказав, то це була б катастрофічна історія, а політики сьогодні одне можуть сказати, завтра – інше.

Данило Олександрович розуміє наш графік виплат, і він знає, що якби в нас був доступ до ринку євробондів, то ми могли б самі профінансувати дефіцит держбюджету. Але оскільки зараз ми бачимо протилежний тренд, нам треба мати добропорядні та відверті відносини з МВФ".

"Тому не розглядаємо інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ, переглядати програму і, можливо, поступово підходити до розуміння того, що ми хочемо від МВФ на кінець 2022-го та 2023 рік.

Чи можемо ми відмовитися від МВФ? Звичайно. Питання в іншому: чи ми достатньо зрілі. Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо ухвалювати такі рішення", - підкреслив глава Мінфіну.

"Щодо історії з тарифами, то МВФ не ставить питання: "Давайте ринкові тарифи!". Це міф, який постійно розганяється. В МВФ розуміють, що якщо перекласти ринкову ціну на споживачів, всередині країни виникнуть суспільне збурення і резонанс.

МВФ з нами дискутує. Вони кажуть: "Ми розуміємо, що зараз ви не можете зробити перехід на ринкове ціноутворення, але як ви бачите ситуацію в майбутньому? Що ви плануєте робити? Як ви можете забезпечити наявність достатніх коштів у компанії "Нафтогаз", її ліквідність?". Таких питань дуже багато.

Формати бюджетної підтримки цієї сфери теж обговорюються", - додав він.

"МВФ каже, що якщо є необхідність створити умови для державної підтримки цієї сфери, то зробити це краще прямо через бюджет. Ми, Міністерство фінансів, не схильні цього робити, тому що взагалі не схильні когось підтримувати. Але така розмова йде", - резюмував міністр.

За даними ЕП, МВФ наполягає, щоб різницю компенсувати через програми субсидій.

"У тому числі. Через різні форми та механізми", - відповів на це Марченко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "У нас є відповідь на ті проблеми, які нам створили". Міністр фінансів про ескалацію на кордоні, енергетичну кризу та зарплати лікарям

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

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Економічна правда