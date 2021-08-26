США вивчають можливість надання Україні гарантій за держборгом – Марченко

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в США розглядають можливість відновити практику надання Україні гарантій по облігаціях держборгу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Була зустріч в казначействі США (United States Department of the Treasury - ред.). Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації старої, інших варіантів можливої ​​допомоги Україні з боку США", - сказав Марченко, коментуючи свій візит до Вашингтона у липні.

"Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення приймуть. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - додав міністр.

За його словами, ключовою умовою такого рішення буде продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає продовження чинної18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом на пів року.

Радник президента з питань економіки Олег Устенко вважає, що Україна може отримати 700 млн доларів траншу від МВФ у вересні, він також не виключає можливості продовження програми.

В Офісі президента не сумніваються, що місія МВФ, яка приїде до України у вересні, залишиться задоволеною прогресом України на шляху реформ.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.