МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів

Людей змушують повертати субсидії. Що відбувається та як не втратити десятки тисяч гривень Держава може позбавити людину субсидії і змусити її повернути отримані кошти до бюджету. Як часто таке буває, на чий бік стає правосуддя і чи є сенс у таких випадках судитися з державою.

На власному досвіді. Шиномонтаж "навіть для дівчинки" Напередодні сезону ЕП провела день на шиномонтажі і дізналася, як все це працює зсередини і скільки може коштувати власний бізнес "на колесах".