МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів
Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів.
Так, 22 листопада 2021 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.
Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року.
Рішення Фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень, або 699 млн доларів.
Продовження виконання програми stand-by дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом 1,6 млрд СПЗ, тобто понад 2 млрд доларів.
Новина доповнюється...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua