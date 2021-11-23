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МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів

Вівторок, 23 листопада 2021, 00:10

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів.

Так, 22 листопада 2021 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.

Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року.

Рішення Фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень, або 699 млн доларів. 

Продовження виконання програми stand-by дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом 1,6 млрд СПЗ, тобто понад 2 млрд доларів.

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Економічна правда
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