Новини 22 лютого: санкції проти РФ, ФРН зупиняє сертифікацію Північного потоку-2, бізнес збирає гроші на підтримку армії

Про санкції проти РФ. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ за визнання сепаратистських утворень "ДНР" і "ЛНР" - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.

Про Північний потік-2. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

Член ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти "Північного потоку - 2".

Про українські євробонди. Єврооблігації України у вівторок обвалилися до нових мінімумів, проте протягом дня дещо відновилися.

Про підтримку бізнесом армії. Представники українського бізнесу об’єднуються та збирають мільйони гривень на підтримку армії, деякі донати сягають п’яти мільйонів гривень.

Про енергорегулятора. Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк подав у відставку. Новим керівником регулятора обрали Костянтина Ущаповського.

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Міжнародні авіакомпанії залишають повітряний простір України. Що далі?

Можливе вторгнення Росії змусило світові авіакомпанії вивести з України свої літаки. Хто залишився та чи вистачить суден для забезпечення повноцінного авіасполучення?