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Українські євробонди оновили мінімуми через ескалацію

Вівторок, 22 лютого 2022, 17:21
 
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Єврооблігації України у вівторок обвалилися до нових мінімумів, проте протягом дня дещо відновилися.

Про це відомо з даних Bloomberg Terminal.

Так, на відкритті ринку українські активи розпочали стрімким падінням. Короткі єврооблігації з погашенням у вересні цьогоріч мали дохідність 30,6-31,7% зранку у вівторок. Водночас, таке значення пов’язане з наближенням дати виплат.

Дохідність паперів сягала 89,7% номінальної вартості. Упродовж дня падіння заспокоїлося, а котирування зросли до 90,9% номіналу.

 
bloomberg terminal, Михайло Деміків 

Найбільше зранку падали "довгі" папери. Найдешевше котирувалися папери з погашенням у 2030 році та 2026 році – на рівні 66,6% та 73,8% номіналу відповідно.

Українські ВВП-варанти опустилися до 57,2% номінальної вартості – до такого значення варанти не опускалися навіть під час падіння у січні. Вони за добу втратили 8,9% своєї вартості. По обіді котирування відновилися до 60,6% номіналу.

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Нагадуємо:

На тлі обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України та перспектив визнання РФ "Л/ДНР" ціни доларових єврооблігацій знову впали.

Раніше, після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи стрімко впали.

Це повторило динаміку українських єврооблігацій у середині січня, коли дохідність "коротких" паперів сягала 26% з тих же причин, загрози ескалації. І хоча їхнє здешевлення дозволило Міністерству фінансів викупити частину держборгу, Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу.



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єврооблігації

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