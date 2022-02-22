Голова енергорегулятора Тарасюк пішов у відставку: хто його замінить

Валерій Тарасюк фото: еп

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк подав у відставку. Новим керівником регулятора обрали Костянтина Ущаповського.

Про це він заявив під час відкритого засідання регулятора 22 лютого.

"Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКП", - сказав Тарасюк наприкінці відкритого засідання, показавши заяву про звільнення.

"Прямо зараз на закритому засіданні - після того, як ми вийдемо з ефіру, бо обрання голови за законом здійснюється на закритому засіданні шляхом таємного голосування, проведемо голосування і оберемо нового голову", - додав він.

"Я не буду робити ніяких гучних заяв - зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми як країна не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО у кадрові питання, як було зазначено у відомому протоколі Антикризового штабу", - резюмував Тарасюк.

Згодом на сайті НКРЕКП повідомили, що за результатами голосування на закритому засіданні новим головою енергорегулятора обрали Констянтина Ущаповського - до цього він з грудня 2021 року працював членом НКРЕКП.

Нагадаємо:

У протоколі Антикризового штабу, який згадав Тарасюк, Міненерго доручили з урахуванням виконання зазначеного вище завдання "опрацювати ініціювання" проведення засідання РНБО "для розгляду питання щодо надання оцінки ефективності та законності роботи НКРЕКП". І, зокрема, керівництва регулятора стосовно врегулювання цінових дисбалансів.

Економічна правда