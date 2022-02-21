Україна втрачає 3 мільярди доларів на місяць через російську кризу

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Через загрозу ескалації з боку Росії Україна щомісяця втрачає від 2 до 3 млрд доларів внаслідок зупинки інвестицій та додаткової інфляції.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми бачимо, що безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації як зараз 2-3 млрд доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень", – пояснив Шурма.

Він зауважив, що якщо рівень стресу буде такий же, то такими будут щомісячні втрати, починаючи з січня. "Якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через два місяці таких втрат вже не буде", – додав заступник голови ОП.

Крім того, зауважив він, є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення та тисне на курс. Спекулятивний тиск на валютний ринок Шурма оцінює у близько 1,5-2 млрд доларів.

За його словами, фінансової "подушки" в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, аби продовжувати заплановані державні програми та залучати ресурси під розвиток.

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Для стабілізації української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів, заявив президент Володимир Зеленський.

Після повідомлень про скасування авіаперевезень 14 лютого та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи стрімко впали.

Негативну динаміку як українських євробондів і курсу, так і частки іноземців в портфельних інвестиціях зумовила геополітика.

Це повторило ситуацію у середині січня, коли дохідність "коротких" паперів сягала 26% з тих же причин, загрози ескалації. І хоча їхнє здешевлення дозволило Міністерству фінансів викупити частину держборгу, Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу.