Ще дві авіакомпанії скасували рейси з Києва
До низки авіакомпаній, що на тлі російської загрози скасували свої рейси до та з України, додалися Air France та Vueling.
Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у ході пресбрифінґу.
За його словами, наразі забезпечено авіасполучення України з ключовими європейськими містами.
МАУ вже відкрила продаж квитків та збільшила місткість літаків на додаткових рейсах з Києва до Мюнхена та Женеви – це ті рейси, які тимчасово скасувала авіакомпанія Lufthansa Group.
Німецький авіаперевізник наразі у процесі передачі можливості перевезення пасажирів за її рейсами до та з України компаніям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines та інші) та іншим партнерам.
"Також рішення щодо скасування власних рейсів з Києва до Парижу прийняли компанії Air France та Vueling", – повідомив Кубраков.
При цьому, зауважив він, МАУ продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ — Париж на більшому повітряному судні.
"Ситуація змінюється щогодини, наша команда перебуває на постійному контакті з українськими та іноземними авіаперевізниками", – додав він.
Нагадуємо:
Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну через загрози безпеці. Німецька авіакомпанія Lufthansa також призупиняє всі рейси до та з Києва та Одеси із 21 до 28 лютого.
Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ.
Наразі український авіаперевізник SkyUp погодився виконати перевезення пасажирів за призупиненими маршрутами у разі передачі прав на перевезення з боку Lufthansa.
Крім того, Мінінфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які Lufthansa Group не зможе оперувати.
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