Ще дві авіакомпанії скасували рейси з Києва

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До низки авіакомпаній, що на тлі російської загрози скасували свої рейси до та з України, додалися Air France та Vueling.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у ході пресбрифінґу.

За його словами, наразі забезпечено авіасполучення України з ключовими європейськими містами.

МАУ вже відкрила продаж квитків та збільшила місткість літаків на додаткових рейсах з Києва до Мюнхена та Женеви – це ті рейси, які тимчасово скасувала авіакомпанія Lufthansa Group.

Німецький авіаперевізник наразі у процесі передачі можливості перевезення пасажирів за її рейсами до та з України компаніям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines та інші) та іншим партнерам.

"Також рішення щодо скасування власних рейсів з Києва до Парижу прийняли компанії Air France та Vueling", – повідомив Кубраков.

При цьому, зауважив він, МАУ продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ — Париж на більшому повітряному судні.

"Ситуація змінюється щогодини, наша команда перебуває на постійному контакті з українськими та іноземними авіаперевізниками", – додав він.

Нагадуємо:

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну через загрози безпеці. Німецька авіакомпанія Lufthansa також призупиняє всі рейси до та з Києва та Одеси із 21 до 28 лютого.

Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ.

Наразі український авіаперевізник SkyUp погодився виконати перевезення пасажирів за призупиненими маршрутами у разі передачі прав на перевезення з боку Lufthansa.

Крім того, Мінінфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які Lufthansa Group не зможе оперувати.





