Вітренко проти НАЗК: Верховний Суд постановив розірвати контракт 

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Верховний Суд підтвердив правомірність припису щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Про це йдеться у рішенні Суду, опублікованому 9 лютого, повідомив enkorr.

Раніше суди першої та другої інстанцій забезпечили позов Вітренка з огляду на те, що до призначення головою НАКу він перебував на посаді міністра енергетики лише 4 місяці, що не підтверджує наявність конфлікту інтересів.

Натомість Верховний Суд не погодився з такими висновками судів, адже згідно закону реальний конфлікт інтересів означає суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об'єктивність прийняття рішень.

Крім того, обґрунтовує суд, у випадках виявлення порушення вимог закону про запобігання корупції Нацагенство з питань запобігання корупції (НАЗК) внозить керівнику відповідної установи припис щодо усунення порушень.

Такий припис є обов'язковим для виконання – саме один з таких приписів оскаржував Вітренко у суді.

"За наведеного правового регулювання та обставин справи касаційну скаргу слід задовольнити, скасувати оскаржувані судові рішення та … ухвалити у справі нове рішення про відмову у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову", – йдеться у висновках ВСУ.

При цьому суд зауважує, що наглядова рада "Нафтогазу" є органом, наділеним необхідними повноваженнями для усунення порушень. Нагадаємо, що наразі НАК функціонує без наглядової ради.

Її повноваження може виконувати акціонер "Нафтогазу", тобто Кабінет міністрів.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

2 липня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до ОАСК з проханням зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

5 липня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".