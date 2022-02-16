Новини 16 лютого: стабільний зв’язок із супутником, перші резиденти Дія.Сіті

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Про пенсії. Кабінет міністрів схвалив індексацію пенсій з 1 березня, а також підвищив виплати для вразливих верств населення

Про кібератаку. У вівторок, 15 лютого на українські банки та державні сайти здійснили DDoS атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ.

У ході кібернападу не було втрачено жодних даних чи фінансових ресурсів.

Про супутник. У базі даних США з’явилася інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30", що означає встановлення з ним сталого зв’язку

Про Більшовик. Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважає, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень

Про Дія.Сіті. Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.

Ексклюзиви ЕП

"Один з планів – перетворити наші обʼєкти на купи брухту". Як бізнес готується до можливого вторгнення

Чи мають українські компанії план "Б" на випадок масштабної війни? Це питання ЕП ставила власникам великого і малого бізнесу ще місяць тому, але тоді охочих відповісти було мало. Тепер усе змінилося.

Нова кібератака відбита. Чому хакери націлилися на банки і що було головною метою

15 лютого державні банки, "Дія", інші фінансові установи та Міноборони відбивалися від тривалих хакерських атак. Як це було і наскільки потужним був напад?