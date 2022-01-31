Грошей на 500 гривень за бустер у бюджеті поки що немає – Мінфін

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Грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю ЕП.

"Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 мільйона громадян. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 мільярдів (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка" — ЕП.) не вистачить", — зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що наразі потреби вносити зміни до бюджету на 2022 рік для того, аби збільшити фінансування програми, немає. За його словами, громадяни, робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", — пояснює Марченко.

Він також додав, що щойно у Мінфіні будуть бачити необхідність збільшити фінансування "єПідтримки", то відповідний законопроєкт зі змінами до бюджету внесуть у Раду.

Повний текст інтерв'ю Сергія Марченка читайте на сторінках Економічної правди 1 лютого.

Нагадуємо:

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "єПпідтримка".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Ярослав Вінокуров, ЕП