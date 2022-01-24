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За бустерну дозу через "Дію" нарахують ще 500 гривень

Понеділок, 24 січня 2022, 20:35
 
фото: оп

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Джерело: заява президента Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це третя доза (вакцини – ред.). І в рамках програми "є-підтримка" буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення".  

Передісторія:

З 24 січня вакциновані двічі громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Українська правда

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"Дія" Зеленський

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