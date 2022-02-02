"Тисячу за вакцинацію" розширили на підлітків
Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду.
Так, Кабінет міністрів підтримав розширення програми на підлітків віком 14-18 років. Вони зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.
Українці витратили вже 2,3 млрд грн в межах програми, повідомив Шмигаль.
Зауважимо, що у 2022 році бюджетом передбачено 3 млрд грн для виплат за програмою "єПідтримка". Торік було передбачено ще 8 млрд грн.
Нагадуємо:
Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.
Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.
Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.
З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua