"Тисячу за вакцинацію" розширили на підлітків 

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Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду.

Так, Кабінет міністрів підтримав розширення програми на підлітків віком 14-18 років. Вони зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Українці витратили вже 2,3 млрд грн в межах програми, повідомив Шмигаль.

Зауважимо, що у 2022 році бюджетом передбачено 3 млрд грн для виплат за програмою "єПідтримка". Торік було передбачено ще 8 млрд грн.

Нагадуємо:

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда





