Новини 10 лютого: смартфони, затори у Києві, кінець епохи "євроблях"
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Про євробляхи. Період дії спрощеного митного оформлення та оподаткування вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією завершився 8 лютого - загалом оформили понад 88 тис таких авто, до бюджету сплатили понад 3 млрд грн.
Про проблемні кредити. Частка непрацюючих кредитів в українських банках за 2021 рік впала до 30%, що є найкращим результатом з 2017 року.
Про затори. Головною причиною зниження рівня автомобільних заторів у Києві останнім часом є складна епідеміологічна ситуацію та подорожчання цін на пальне.
Про нові смартфони Samsung. Техкомпанія Samsung презентувала нові смартфони Galaxy S22, S22+ та флагманський Ultra з новим процесором та оновленою камерою.
Про ренту на газ. У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.
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єБабуся та єДідусь: кому дадуть безкоштовні смартфони і хто заплатить за атракціон небаченої щедрості
Зеленський обіцяє мільйонам пенсіонерів смартфони в обмін на вакцинацію. На що можуть розраховувати бабусі та дідусі і скільки це коштуватиме платникам податків?
Київ уже третій у світі за заторами. Далі буде ще гірше
Плюс 20% автомобілів, мінус 2% швидкості руху. Автівок на дорогах столиці значно менше, але це тимчасове явище – незабаром почнеться новий сезон заторів в столиці. Що далі буде відбуватись з трафіком в Києві?
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