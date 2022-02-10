Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку

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У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.

Відповідний документ вніс голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Таким чином хочуть створити джерело для субсидіювання громадян та компаній, які найбільше страждають у разі значного зростання цін.

Автор ідеї пояснює, що зростання ціни продажу газу не впливає на собівартість видобутку. Як наслідок, виникає надлишкова маржа, на яку добувні компанії не розраховували.

Базу оподаткування обиратимуть за найбільшою ціною серед трьох величин: середньої митної вартості імпортного газу, вартості газу на європейських хабах або українських біржах.

Ренту пропонують залишити незмінною, якщо ціна газу становитиме до 200 доларів за тисячу кубів. Далі ставка зростатиме на 10 відсоткових пунктів за кожні 200 доларів ціни.

Так, для старих свердловин глибиною до 5000 метрів, ставка вар’юватиметься від 29% за ціни у 200 доларів до 69% за ціни у 800 доларів за тисячу кубів.

Якщо свердловини глибші, ставка ренти змінюватиметься від 14% за ціни у 200 доларів до 54% за ціни у 800 доларів за тисячу кубів.

Для нових свердловин глибиною до 5000 метрів ренту хочуть диференціювати так само, як і для старих.

Щодо тих, чия глибина перевищує 500 метрів, ставка зростатиме від 6% до 46%.

Нагадуємо:

21 грудня ціни на газ на європейському хабі TTF у Нідерландах перетнули позначку у 2200 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Котирування блакитного палива активно зростають з осені внаслідок дій Газпрому на євроринку. Це спричиняє не лише високі темпи інфляції у країнах Європи, але й зупинку підприємств газомістких галузей.

Востаннє ціни на рівні до 200 доларів за тисячу кубів у Європі спостерігалися на початку березня минулого року.