Новини 28 січня: ставка НБУ, зарплати, ВВП-варанти 

Про ставку НБУ. Національний банк прогнозує зниження облікової ставки не раніше кінця 2022 року, незабаром перейде до помірно жорсткої політики.

Про зарплати. Реальна заробітна плата в Україна зросла у грудні на 11,9% відносно грудня 2021 року, найбільше – у сільському господарстві та готельно-ресторанному бізнесі.

Про ВВП-варанти. Міністерство фінансів України у грудні 2021 року викупив близько 5% ВВП-варантів, випущених в межах реструктуризації державного боргу 2015 року.

Про Укрпошту. Національний банк України отримав від державної Укрпошти пакет документів про бажання придбати "Альпарі банк".

Про бізнес. 45% опитаних компаній заявили, що продовжуватимуть роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення.

Про економіку США. Економіка США у 2021 році, за попередніми даними, показала рекордне зростання з 1984 року після того, як уряд витратив трильйони доларів (6 трлн дол) на допомогу в зв’язку з COVID-19.

Ексклюзив ЕП:

100 тисяч від держави на бізнес. Як із малозабезпечених уряд робить бізнесменів

Держава почала надавати безвідсоткові позики безробітним на започаткування бізнесу. У програмі взяли участь понад 230 людей, більшість з яких стали підприємцями. Як це працює?