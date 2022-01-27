Новини 27 січня: невдале звільнення Сенниченка, рекордні ціни на нафту

Про Сенниченка. Верховна Рада не змогла звільнити очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з посади.

Про "Північний потік-2". Російський Газпром створив в Німеччині дочірню компанію, відсутність якої була причиною зупинки сертифікації газогону "Північний потік - 2".

Про нафту. Ціни на нафту стрибнули на тлі заяви Федрезерву про подальше підвищення облікової ставки – 27 січня котирування тримаються на максимумі з 2014 року.

Про Укрпошту. "Укрпошта" оголосила тендер про закупівлю 17 тисяч банківських терміналів та анонсувала карти власного банку.

Про приватизацію. Київський завод "Електронмаш" вдруге продали на аукціоні з приватизації – за нього готові сплатити 430 млн грн.

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