Семирічний максимум: нафта стрибнула на тлі рішення ФРС

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Ціни на нафту стрибнули на тлі заяви Федрезерву про подальше підвищення облікової ставки – 27 січня котирування тримаються на максимумі з 2014 року.

Про це йдеться у даних Investing, Bloomberg.

Нафта Brent підскочила до 89,2 долара за барель ввечері, 26 січня на тлі оголошення ФРС рішення зберегти облікову ставку та посилити монетарну політику. Наступного дня котирування дещо ослабли, проте утримуються на семирічному максимумі у 88,82 дол за барель (+0,09%) на 12:30 за Києвом.

Ф’ючерси нафти WTI (West Texas Intermediate) зросли до 87,78 долара за барель і відступили до 87,28 дол за барель 27 січня.

Такі значення востаннє спостерігалися у серпні 2014 року.

Крім більш жорсткої політики Федеральної резервної системи на котирування впливають події в Україні. Можливе вторгнення РФ на тлі стягнення російських військ до кордонів може вплинути на перебої з поставками. Аналітики Citigroup Inc. вважають, що премія за ризик наразі становить щонайменше 5 дол/барель.

Зростання цін на нафту від початку 2022 року зумовлене передусім відновлення економік світу, а відтак – споживанням. Водночас країни-експортери нафти ОПЕК+ не поспішають збільшувати поставки нафти на ринок. Наступна зустріч запланована на 2 лютого.

Водночас запаси нафти у США продовжують падати і сягнули мінімуму за 10 років, зокрема внаслідок низьких температур.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Комітет очікує, що незабаром буде доречно підвищити цільовий діапазон ставки федеральних фондів.

Економічна правда