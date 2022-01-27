Укрпошта закупить 17 тисяч банківських терміналів і анонсувала картку Укрпошта Банку

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"Укрпошта" оголосила тендер про закупівлю 17 тисяч банківських терміналів - там кажуть, що вони працюватимуть у найвіддаленіших селах країни, де ще ніколи не було банківських послуг.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, перший термінал для прийому карток з'явився в Укрпошті у 2018 році. У грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів).

Смілянський додав, що у грудні обсяг операцій по терміналам Укрпошти перевищив 1 млрд грн.

Як зазначається на сайті Prozorro, очікувана вартість по аукціону із закупівлі 17 тис терміналів - 290 млн грн з ПДВ. Аукціон заплановано на 25 березня 2022 року.

"І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з "ковідною" 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку", - написав Смілянський.

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"Укрпошта" купує банк. Для чого?

Нагадуємо:

Укрпошта звернулася до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання "Альпарі банку".

"Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.

Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду. Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг

Економічна правда