Рада не змогла звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Дмитро Сенниченко фото фдм

Верховна Рада не змогла на засіданні 27 січня звільнити очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з посади.

Про це відомо з засідання ВРУ.

Рішення підтримали 223 голосів – на 3 менше, ніж потрібно для ухвалення рішення.

Доповнено. Як оголосив нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко, у трьох колег по фракції не спрацювали кнопки для голосування. Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні для перевірки справності пультів.

Як раніше розповідала ЕП, відставка Сенниченка з посади голови фонду була зумовлена тиском владної команди. Від "Слуги народу" проєкт постанови отримав 175 голосів "за" – з формально 242 депутатів фракції. Водночас на 27 січня у фракції захворіли на COVID-19 одразу 23 нардепи.

Крім того, голосування планували провести за наявності кандидата, що б замінив Сенниченка на посаді. Водночас про можливого наступника досі невідомо офіційно.

Про те, чому очільника Фонду держмайна хочуть змінити і чим він запам’ятався на посаді читайте у статті ЕП: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадуємо:

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади у листопаді торік. Згодом комітет підтримав його відставку.

Співрозмовники ЕП називали приводом для звільнення приватизацію київського заводу "Більшовик" (Перший київський машинобудівний завод). Тоді на торги прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні, а ціна ледь відштовхнулася від стартових 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляє, що йде з посади "за власним бажанням".

Економічна правда

